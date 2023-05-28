Федотов допустил, что встреча со «Спартаком» повлияла на игру ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов допустил, что на игру армейцев в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» могло повлиять дерби со «Спартаком».

«ЦСКА эмоционально выхлестнулся в матче со «Спартаком»? Достаточно времени прошло. Наверное, такие матчи откладывают какие‑то отпечатки. Но всё равно мы стоим на том, что нужно быстро приходить в себя», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Краснодар» завершился со счётом 0:0.

Таким образом, ЦСКА набрал 55 очков и остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, как Саша Зделар высказался о ничьей с «Краснодаром» в матче 29-го тура чемпионата России.