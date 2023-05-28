Президент «Урала»: команда выполнила главную задачу на сезон

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что екатеринбургский клуб добился поставленных целей в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Считаю, что мы выполнили свою главную задачу на сезон, остались в РПЛ, но, конечно, хотелось бы большего», — цитирует Иванова ТАСС.

По его мнению, футболисты «Урала» в матче 29-го тура РПЛ играли хорошо, были «мастеровитее игроков подмосковных «Химок».

«Важную роль сыграло желание игроков и самоотдача. У нас была сегодня мотивация, а у соперника нет», — добавил Иванов.

Матч на стадионе «Арена Химки» завершился со счётом 3:0 в пользу коллектива с Урала.

Дубль оформил Александр Юшин (24-я, 40-я минуты), также один мяч на счету Даниэля Мишкича (63-я).

«Урал» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Химок» 18 очков и 15-я позиция. Подмосковная команда досрочно лишилась шансов сохранить место в Премьер-лиге.

Ранее Андрей Талалаев назвал поражение «Химок» от «Урала» закономерным результатом.