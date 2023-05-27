Тухель выразил недовольство итогами сезона из-за проблем внутри «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что кризис в мюнхенском клубе омрачил победу в чемпионате Германии по футболу.

«В клубе много происходит негатива. Это всё сложно переварить. Проблемы омрачают титул. Это не тот сезон, которым мы можем быть довольны. Праздновать не очень хочется», — цитирует Тухеля в социальных сетях Bayern & Germany.

«Бавария» в матче 34-го тура обыграла «Кёльн» (2:1) и стала чемпионом Германии.

Сразу после игры стало известно, что генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич уволены из клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.