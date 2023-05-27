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Литвинов — о матче с ЦСКА: «Краснодар» всё решит в финале Кубка России

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Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов считает, что «быки» были ближе к победе в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.
Литвинов — о матче с ЦСКА: «Краснодар» всё решит в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Равная игра — кто бы забил, тот и выиграл бы. Команда хорошая, хорошие игроки. Мы и они показали хороший футбол, всё решим в финале Кубка», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «Краснодар» мог бы заработать три очка.

«У них особо моментов не было, но после удаления их стало больше», — добавил Литвинов.

Матч завершился со счётом 0:0. ЦСКА набрал 55 очков и остался на втором месте. У «Краснодара» 47 очков и шестая позиция.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится 11 июня в Лужниках.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Краснодаром» в матче 29-го тура чемпионата России.

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