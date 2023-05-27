Литвинов — о матче с ЦСКА: «Краснодар» всё решит в финале Кубка России
- РИА Новости
«Равная игра — кто бы забил, тот и выиграл бы. Команда хорошая, хорошие игроки. Мы и они показали хороший футбол, всё решим в финале Кубка», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что «Краснодар» мог бы заработать три очка.
«У них особо моментов не было, но после удаления их стало больше», — добавил Литвинов.
Матч завершился со счётом 0:0. ЦСКА набрал 55 очков и остался на втором месте. У «Краснодара» 47 очков и шестая позиция.
Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится 11 июня в Лужниках.
Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Краснодаром» в матче 29-го тура чемпионата России.