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Дубль Родриго принёс «Реалу» волевую победу над «Севильей» в 37-м туре Примеры

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«Реал» в гостях нанёс поражение «Севилье» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Дубль Родриго принёс «Реалу» волевую победу над «Севильей» в 37-м туре Примеры
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридской команды.

В составе победителей дубль оформил Родриго (29-я, 69-я минуты). У проигравших отличился Рафаэль Мир (3-я).

Команда из Андалусии осталась в концовке второго тайма в меньшинстве после удаления Маркоса Акуньи (83-я).

«Реал» с 77 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» (49) располагается на десятой позиции. «Барселона» досрочно выиграла Примеру.

Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Беллингема.

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