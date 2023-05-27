Дубль Родриго принёс «Реалу» волевую победу над «Севильей» в 37-м туре Примеры
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Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридской команды.
В составе победителей дубль оформил Родриго (29-я, 69-я минуты). У проигравших отличился Рафаэль Мир (3-я).
Команда из Андалусии осталась в концовке второго тайма в меньшинстве после удаления Маркоса Акуньи (83-я).
«Реал» с 77 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» (49) располагается на десятой позиции. «Барселона» досрочно выиграла Примеру.
Ранее сообщалось, что «Реал» на следующей неделе объявит о трансфере Беллингема.