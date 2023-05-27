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Хусаинов удивлён, что Медину не удалили за фол на Ахметове в матче «Краснодар» — ЦСКА

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал нарушение на 82-й минуте матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА.
Хусаинов удивлён, что Медину не удалили за фол на Ахметове в матче «Краснодар» — ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Эпизод на 82-й минуте матча должен был завершиться удалением. В атаке «Краснодар», полузащитник Ильзат Ахметов атакует по левому флангу, где ему навязывает борьбу полузащитник ЦСКА Хесус Медина, который сначала наносит удар локтем Ахметову, а затем обхватывает его голову руками и роняет на землю. После чего Кирилл Левников показывает Медине жёлтую карточку. Это несправедливое решение, потому что это грубая игра. За такое нужно удалять прямой красной карточкой», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов согласился с решением удалить футболиста «Краснодара» Литвинова в матче с ЦСКА.

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