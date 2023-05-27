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Хусаинов согласился с решением удалить футболиста «Краснодара» Литвинова в матче с ЦСКА

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Хусаинов согласился с решением удалить футболиста «Краснодара» Литвинова в матче с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Вячеслав Литвинов должен был быть удалён сразу же. Он шёл прямой ногой поверх мяча в голень, это очень опасная игра. Виллиану Роше ещё повезло, что ему ничего не сломали в этом эпизоде.

И непонятно, почему Кирилл Левников показывает жёлтую карточку, находясь в метре от эпизода. Это говорит только о том, что его недоучили. А VAR здесь сработала профессионально», — заявил Хусаинов RT.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ.

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