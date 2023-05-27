Уайт: будет весело посмотреть сражение Косты с Алискеровым

Глава UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между бразильским бойцом Пауло Костой и россиянином Икрамом Алискеровым.

«Последний бой Пауло Косты против Рокхолда был потрясающим. Это была невероятная борьба. Если вы видели этот поединок — вы его никогда не забудете. Так что будет весело посмотреть сражение Косты с Алискеровым», — цитирует Уайта Ag Fight.

Статусный бой в среднем весе состоится на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США) 29 июля. Коста провёл 16 боев в смешанных единоборствах и одержал 14 побед. На счету Алискерова 14 побед в 15 поединках.

Ранее Уайт рассказал, как Камару Усман просил организовать бой с Хамзатом Чимаевым в промежуточном весе.