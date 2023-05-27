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Чемпионам мира по боксу из Дагестана вручили ордена Почёта

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Дагестанские боксёры Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, ставшие чемпионами мира 2023 года, стали кавалерами ордена Почёта Дагестана III степени.
Чемпионам мира по боксу из Дагестана вручили ордена Почёта
  • РИА Новости

«Глава Дагестана Сергей Меликов наградил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова орденом Почёта Республики Дагестан III степени», — сообщается в пресс-службе главы республики.

Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг. В финале он одержал победу над азербайджанцем Альфонсо Домингесом.

Гаджимагомедов выиграл золото в весовой категории до 92 кг, победив в финале Азиза Муийдина из Италии.

Национальная команда выиграла две золотые и четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Ташкенте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

Ранее председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал, когда Гаджимагомедов проведёт свой следующий бой.

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