Чемпионам мира по боксу из Дагестана вручили ордена Почёта
- РИА Новости
«Глава Дагестана Сергей Меликов наградил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова орденом Почёта Республики Дагестан III степени», — сообщается в пресс-службе главы республики.
Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг. В финале он одержал победу над азербайджанцем Альфонсо Домингесом.
Гаджимагомедов выиграл золото в весовой категории до 92 кг, победив в финале Азиза Муийдина из Италии.
Национальная команда выиграла две золотые и четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Ташкенте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.
Ранее председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал, когда Гаджимагомедов проведёт свой следующий бой.