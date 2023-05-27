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Доннарумма: искренне надеюсь остаться в ПСЖ и написать страницу в истории клуба

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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своём будущем в клубе.
Доннарумма: искренне надеюсь остаться в ПСЖ и написать страницу в истории клуба
  • Gettyimages.ru

«Я чувствую себя хорошо в Париже и очень горжусь тем, что представляю ПСЖ. Я искренне надеюсь остаться здесь надолго и написать страницу в истории клуба», — цитирует Доннарумму журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне голкипер провёл за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, пропустив 48 мячей. На его счету также 14 игр на ноль. Контракт игрока действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что переговоры Марко Асенсио и ПСЖ находятся в продвинутой стадии.

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