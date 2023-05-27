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Теннисист Медведев заявил, что обрёл уверенность в игре на грунте

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что перед стартом на «Ролан Гаррос» обрёл уверенность в игре на грунте, которая не должна превратиться в дерзость.
Теннисист Медведев заявил, что обрёл уверенность в игре на грунте
  • Gettyimages.ru

«Я знаю, что всё непросто: ты должен как бы использовать эту уверенность, но не становиться самоуверенным, потому что именно в этом и кроется опасность. Возможно, теперь я немного меньше напрягаюсь, когда играю на грунте», — цитирует Медведева tennismajors.com.

В первом круге россиянин сыграет с победителем квалификации. Соперником Андрея Рублёва стал Ласло Джере. Карен Хачанов сыграет с Констаном Летьеном. 

«Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который снялся из-за травмы. Испанец — рекордсмен по количеству титулов. На его счету 14 побед на Открытом чемпионате Франции.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко включил Медведева в число фаворитов Открытого чемпионата Франции 2023 года.

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