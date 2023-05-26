Селиваненко считает Медведева одним из фаворитов «Ролан Гаррос» — 2023

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко включил Даниила Медведева в число фаворитов Открытого чемпионата Франции 2023 года.

«Фаворитами «Ролан Гаррос» являются Новак Джокович, Хольгер Руне, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Хотя в теннисе фаворит на бумаге далеко не всегда выигрывает в реальности и возможны любые сюрпризы», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднялся на вторую строчку.

«Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который снялся из-за травмы. Испанец — рекордсмен по количеству титулов. На его счету 14 побед на Открытом чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с победителем квалификации в первом круге «Ролан Гаррос».