Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Олимпийская чемпионка Великая не планирует завершать карьеру

Короткая ссылка
Фехтовальщица Софья Великая после победы в финале соревнований «Московская сабля» рассказала о своём будущем.
Олимпийская чемпионка Великая не планирует завершать карьеру
  • РИА Новости

«Мне бы было приятно объявить сегодня о завершении карьеры, но нет. Это праздник спорта, тем более дома, и я дарю заряд энергии всем вокруг. Это мотивирует меня и дальше заниматься моим любимым делом», — цитирует Великую РИА Новости.

Встреча олимпийской чемпионки с Яной Егорян завершилась со счётом 15:13 в пользу Великой. Бронзовыми призёрами стали Александра Михайлова и Евгения Подпаскова.

Великая является двукратной олимпийской чемпионкой в командном первенстве (2016, 2020). 

Ранее Великая прокомментировала информацию о том, что она проведёт поединок с фигуристкой Алиной Загитовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить