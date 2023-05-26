Олимпийская чемпионка Великая не планирует завершать карьеру
- РИА Новости
«Мне бы было приятно объявить сегодня о завершении карьеры, но нет. Это праздник спорта, тем более дома, и я дарю заряд энергии всем вокруг. Это мотивирует меня и дальше заниматься моим любимым делом», — цитирует Великую РИА Новости.
Встреча олимпийской чемпионки с Яной Егорян завершилась со счётом 15:13 в пользу Великой. Бронзовыми призёрами стали Александра Михайлова и Евгения Подпаскова.
Великая является двукратной олимпийской чемпионкой в командном первенстве (2016, 2020).
Ранее Великая прокомментировала информацию о том, что она проведёт поединок с фигуристкой Алиной Загитовой.