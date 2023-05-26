Олимпийская чемпионка Великая не планирует завершать карьеру

Фехтовальщица Софья Великая после победы в финале соревнований «Московская сабля» рассказала о своём будущем.

«Мне бы было приятно объявить сегодня о завершении карьеры, но нет. Это праздник спорта, тем более дома, и я дарю заряд энергии всем вокруг. Это мотивирует меня и дальше заниматься моим любимым делом», — цитирует Великую РИА Новости.

Встреча олимпийской чемпионки с Яной Егорян завершилась со счётом 15:13 в пользу Великой. Бронзовыми призёрами стали Александра Михайлова и Евгения Подпаскова.

Великая является двукратной олимпийской чемпионкой в командном первенстве (2016, 2020).

Ранее Великая прокомментировала информацию о том, что она проведёт поединок с фигуристкой Алиной Загитовой.