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CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам €550 тыс. по контракту Жоау Мариу

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Московский «Локомотив» должен выплатить €550 тыс. агентам за нарушение условий контракта с полузащитником Жоау Мариу.
CAS обязал «Локомотив» выплатить агентам €550 тыс. по контракту Жоау Мариу
  • РИА Новости

Как сообщает пресс‑служба CAS, «Локомотив» задолжал агентам €330 тыс., полагавшиеся за достижение московским клубом определённых спортивных результатов, а также более €225 тыс. в качестве подписного бонуса.

Также красно-зелёные должны заплатить проценты.

Мариу перешёл в «Локомотив» в августе 2019 года из миланского «Интера» на правах аренды на один сезон.

Ранее сообщалось, что CAS обязал «Динамо» выплатить агентам Константина Рауша €750 тыс. за трансфер из «Кёльна».

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