Быстров — о Николиче в «Динамо»: он проявил себя в «Локомотиве», есть свой взгляд на футбол
- РИА Новости
«Даст ли Николич результат в «Динамо»? Это риторический вопрос. Николич проявил себя в «Локомотиве», у него заиграло много молодых игроков, есть свой взгляд на футбол», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что следил на сборе за «Локомотивом», когда им руководил Николич. По его словам, ему была симпатична проделанная работа сербского специалиста.
«Но какие у него будут полномочия? Но будет его поддерживать руководство? Это очень важные аспекты», — заключил Быстров.
Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.
Как сообщает «Матч ТВ», Николич посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо». По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.
Ранее Николич высказался о возможном назначении в «Динамо».