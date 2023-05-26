Быстров — о Николиче в «Динамо»: он проявил себя в «Локомотиве», есть свой взгляд на футбол

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров высказался о возможном назначении сербского специалиста на пост главного тренера «Динамо».

«Даст ли Николич результат в «Динамо»? Это риторический вопрос. Николич проявил себя в «Локомотиве», у него заиграло много молодых игроков, есть свой взгляд на футбол», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что следил на сборе за «Локомотивом», когда им руководил Николич. По его словам, ему была симпатична проделанная работа сербского специалиста.

«Но какие у него будут полномочия? Но будет его поддерживать руководство? Это очень важные аспекты», — заключил Быстров.

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

Как сообщает «Матч ТВ», Николич посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо». По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

Ранее Николич высказался о возможном назначении в «Динамо».