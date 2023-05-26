Форвард «Краснодара» Олусегун сообщил, что летом перейдёт в один из клубов Европы
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«Да, это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что на данный момент сосредоточен на выступлении за «Краснодар».
В нынешнем сезоне 21-летний нигериец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
«Краснодар» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
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