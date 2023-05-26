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Форвард «Краснодара» Олусегун сообщил, что летом перейдёт в один из клубов Европы

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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что покинет краснодарский клуб по окончании текущего сезона.
Форвард «Краснодара» Олусегун сообщил, что летом перейдёт в один из клубов Европы
  • Gettyimages.ru

«Да, это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что на данный момент сосредоточен на выступлении за «Краснодар».

В нынешнем сезоне 21-летний нигериец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Краснодар» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Евгений заявил, что его бывшая жена Анастасия хочет «пропиариться» на имени футболиста.

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