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Бальде: «Спартак» должен в следующем году бороться с «Зенитом» за титул

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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде заявил, что красно-белые должны бороться за чемпионство в сезоне-2023/24.
Бальде: «Спартак» должен в следующем году бороться с «Зенитом» за титул
  • Gettyimages.ru

«Мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул. Мы вернёмся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем, это реальная цель», — приводит слова Бальде Metaratings.ru.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка.

Ранее сообщалось, что Бальде назвал цель «Спартака» на концовку сезона РПЛ.

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