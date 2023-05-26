Хлусевич: у «Спартака» есть перспективы побороться с «Зенитом» за титул в следующем сезоне

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2023/24.

«Тренер нам скажет, что нужно сделать, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство. Я вижу в нашей команде перспективу для борьбы с «Зенитом» за чемпионство в следующем году», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

22-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. В текущем сезоне он провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Зенита» 66 очков.

Ранее нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде назвал цель команды на концовку сезона в Российской премьер-лиге.