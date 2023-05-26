Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов не собирается завершать карьеру
«Как только пошёл прогресс в реабилитации, захотелось тренироваться и играть. Чувствую силы, хочется ещё остаться в игре, снова прочувствовать атмосферу», — цитирует Галимова «Спорт-Экспресс».
25-летний голкипер подчеркнул, что его потянуло на лёд, примерно с конца апреля — начала мая.
«До этого не хотелось даже смотреть на форму и брать её в руки», — добавил Галимов.
Галимов в мае 2022 года подписал контракт с омским «Авангардом», однако получил травму плеча и выбыл до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров ХК «Авангард».