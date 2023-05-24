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Агент Роши выразил недовольство дисквалификацией Соболева

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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито высказался о четырёхматчевой дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Агент Роши выразил недовольство дисквалификацией Соболева
  • globallookpress.com

«Я же говорил, что Виллиан — хороший мальчик. Он любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе, должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой», — цитирует Тито «Спорт-Экспресс».

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за жест в адрес Роши в матче с ЦСКА.

Напомним, что нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. 

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Ранее в КДК объяснили решение дисквалифицировать форварда «Спартака» Соболева на четыре матча.

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