Агент Роши выразил недовольство дисквалификацией Соболева

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито высказался о четырёхматчевой дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Я же говорил, что Виллиан — хороший мальчик. Он любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе, должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой», — цитирует Тито «Спорт-Экспресс».

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за жест в адрес Роши в матче с ЦСКА.

Напомним, что нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Ранее в КДК объяснили решение дисквалифицировать форварда «Спартака» Соболева на четыре матча.