Карасёв ошибочно не засчитал гол Игнатова в дерби с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия объявила решения по матчу 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

По решению комиссии судья ошибочно отменил гол в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча и удалил с поля Виллиана Рошу на 65-й минуте матча.

Также в ЭСК согласились с тем, что Карасёв правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте матча и назначил пенальти в ворота армейцев на 87-й минуте игры.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что глава КДК РФС заявил, что Александр Соболев не принёс извинений Роше за оскорбительный жест.