L'Equipe: ради перехода в «Реал» Мбаппе должен пойти на снижение зарплаты

Стали известны условия, при которых «Реал» будет готов подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации L'Equipe, француз для перехода в мадридский клуб должен пойти на снижение зарплаты и согласиться не играть на левом фланге атаки, который занят Винисиусом Жуниором.

24 мая появилась информация, что Мбаппе не будет активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года.

24-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее испанский журналист заявил, что Мбаппе стал ближе к «Реалу», чем когда-либо.