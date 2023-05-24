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L'Equipe: ради перехода в «Реал» Мбаппе должен пойти на снижение зарплаты

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Стали известны условия, при которых «Реал» будет готов подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
L'Equipe: ради перехода в «Реал» Мбаппе должен пойти на снижение зарплаты
  • AP

По информации L'Equipe, француз для перехода в мадридский клуб должен пойти на снижение зарплаты и согласиться не играть на левом фланге атаки, который занят Винисиусом Жуниором.

24 мая появилась информация, что Мбаппе не будет активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года.

24-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее испанский журналист заявил, что Мбаппе стал ближе к «Реалу», чем когда-либо.

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