В Honda объяснили, почему передумали и решили остаться в «Формуле-1»

Руководитель Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ прокомментировал решение компании продолжить сотрудничество с «Формулой-1».

«Важным фактором стало направление, в котором движется «Формула-1» в 2026 году, — движение к углеродной нейтральности. Данное направление соответствует целям нашей компании. Это ключевой фактор», — цитирует Ватанабэ Motorsport.

Также стало известно, что команда Aston Martin станет официальным партнёром Honda в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Mercedes сделали категоричное заявление по поводу нового контракта с Льюисом Хэмилтоном.