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«Авангард» продлил контракт с главным тренером Кравцом

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Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о продлении контракта с наставником команды Михаилом Кравцом и текущим тренерским штабом.
«Авангард» продлил контракт с главным тренером Кравцом
  • globallookpress.com

Российский специалист подписал новое соглашение на год. Александр Свитов, Сергей Звягин и ассистент тренера-видеооператора Илья Устымчук продлили контракты на два года.

Кравец возглавляет «Авангард» с ноября 2022 года. Под его руководством омичи дошли до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступили казанскому «Ак Барсу».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский продолжит карьеру в СКА.

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