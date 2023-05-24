«Авангард» продлил контракт с главным тренером Кравцом

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о продлении контракта с наставником команды Михаилом Кравцом и текущим тренерским штабом.

Российский специалист подписал новое соглашение на год. Александр Свитов, Сергей Звягин и ассистент тренера-видеооператора Илья Устымчук продлили контракты на два года.

Кравец возглавляет «Авангард» с ноября 2022 года. Под его руководством омичи дошли до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступили казанскому «Ак Барсу».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский продолжит карьеру в СКА.