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Салихова: выводить из себя эмоционального Соболева — тренерская установка Федотова

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поведении и удалении нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Салихова: выводить из себя эмоционального Соболева — тренерская установка Федотова
  • globallookpress.com

«Тренерский штаб Федотова славится провокационными действиями исподтишка, а потом как ни в чём не бывало несёт оправдательную чепуху на пресс-конференции. Скорее всего, это тренерская установка — выводить из себя эмоционального нападающего, которая сработала», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Она также отметила, что защитник армейцев Виллиан Роша получил заслуженную красную карточку.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее Георгий Джикия заступился за Соболева после его жеста в матче с ЦСКА.

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