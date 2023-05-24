Гвардиола сделал заявление о своём будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в клубе.

«В следующем сезоне я останусь в «Манчестер Сити». Я не думаю об уходе из клуба. Я останусь и со 100 нарушениями, которые предъявляет нам премьер-лига», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне клуб под руководством испанского специалиста досрочно выиграл чемпионат Англии и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером».

Ранее сообщалось, что Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов.