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Гвардиола сделал заявление о своём будущем в «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем в клубе.
Гвардиола сделал заявление о своём будущем в «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

«В следующем сезоне я останусь в «Манчестер Сити». Я не думаю об уходе из клуба. Я останусь и со 100 нарушениями, которые предъявляет нам премьер-лига», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне клуб под руководством испанского специалиста досрочно выиграл чемпионат Англии и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером».

Ранее сообщалось, что Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов.

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