Хатаев объяснил, почему считает несправедливым своё поражение в 1/2 финала ЧМ в Ташкенте

Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу в Ташкенте Имам Хатаев высказался о полуфинальном поединке на мировом первенстве.

«Несмотря на всё, я надеялся взять золото. Более того, был уверен, что это мне по силам. Но всё получилось именно так. Однако я не согласен с решением судей в своём бою с Нурбеком Оралбаем. Посмотрите, четверо из пяти арбитров отдали первый раунд казахстанскому спортсмену, второй отошёл ему единогласно. После просмотра записи мне это показалось не совсем объективным», — заявил Хатаев в интервью RT.

Он также отметил, что его возмущает, во что превращается бокс.

«Люди стараются не сражаться друг с другом, а пытаться как-то переиграть, перебегать. Да и в нынешних перчатках нокаутировать оппонента тяжело: они слишком лёгкие. Думаю, если всё так и продолжится, то в скором времени поединки олимпийцев будут неинтересны публике», — добавил Хатаев.

Ранее Хатаев заявил, что участие на ЧМ в Ташкенте стало последним в его любительской карьере.