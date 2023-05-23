Боксёр Хатаев: участие на ЧМ в Ташкенте стало последним в моей любительской карьере

Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу в Ташкенте Имам Хатаев высказался о выступлении на мировом первенстве.

«После победы над Адамом Тренадо мы вместе с моим наставником Антоном Кадушиным практически без промедления приступили к подготовке к третьему бою. Он должен был состояться в Москве. Но соперник отказался, из-за чего тот был отменён. После этого мне позвонил главный тренер сборной России по боксу Виктор Борисович Фархутдинов, попросил принять участие в чемпионате России, на котором проходил отбор на первенство планеты в Ташкенте», — заявил Хатаев в интервью RT.

По его словам, он был очень расстроен из-за срыва рейтинговой схватки, но всё же решил заявиться на соревнования в Чите.

«И хотя специально не готовился к нему, удалось одержать там победу и квалифицироваться на ЧМ в Ташкенте. До этого момента я не дрался на чемпионатах мира, поэтому для меня это было важное событие. Любопытно, что прошедший турнир стал для меня первым и последним в своём роде. Моя карьера в любителях закончена, в будущем планирую биться исключительно по профи. Говорю это, чтобы в будущем не просили вернуться ради Олимпиады или чего-то подобного», — добавил боец.

Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство Новой Зеландии, Германии, Швеции, Чехии и Нидерландов.