Нападающий «Локомотива» Изидор: я учу русский язык ежедневно, ваш язык очень богат и красив

Французский нападающий столичного «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что активно учит русский язык.

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха», — цитирует Изидора «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано изъявил желание получить российский паспорт.