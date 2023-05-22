Габулов — о вылете «Химок» в Первую лигу: в сезоне-2022/23 принимались нелогичные решения

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов дал понять, что для него не стал сюрпризом вылет подмосковной команды в Первую лигу.

«Если рассматривать эту ситуацию без эмоций, было очевидно, что всё шло к вылету. На протяжении всего сезона принимались нелогичные решения, которые привели, к большому сожалению, к вылету «Химок», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Красно-чёрные досрочно потеряли шансы на сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2023/24.

«Химки» с 18 очками выше 15-го места в турнирной таблице уже не поднимутся. В зоне стыковых матчей — «Факел» (27 очков) и «Пари НН» (26). Московский «Торпедо» (13) также потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Командам осталось провести по два матча.

Вместе с тем право сыграть в РПЛ получил казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Габулов занимал пост гендиректора с декабря 2021 года по май 2022-го.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сказал, что считает работу с подмосковным клубом во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу настоящим вызовом.