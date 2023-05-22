Юран похвалил игроков «Пари НН» после победы над «Сочи»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран похвалил игроков команды после победы над «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.

«Парни — молодцы. По самоотдаче и желанию претензий нет. По реализации можно было выжимать больше, но я сказал команде 3–4 дня назад, что видно, что они задышали и побежали», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

«Пари НН» набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Сочи» 37 очков и 10-я позиция.

Ранее главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов объяснил поражение от «Пари НН».