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Юран похвалил игроков «Пари НН» после победы над «Сочи»

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран похвалил игроков команды после победы над «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.
Юран похвалил игроков «Пари НН» после победы над «Сочи»
  • © пресс-служба ФК "Нижний Новгород"

«Парни — молодцы. По самоотдаче и желанию претензий нет. По реализации можно было выжимать больше, но я сказал команде 3–4 дня назад, что видно, что они задышали и побежали», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 4:0.

«Пари НН» набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Сочи» 37 очков и 10-я позиция.

Ранее главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов объяснил поражение от «Пари НН».

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