Молдавский и Мамедов вошли в основной кард турнира Bellator в Су-Фолс
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Двукратный чемпион мира по боевому самбо встретится в реванше с третьим номером рейтинга дивизиона Стивом Моури из США, сообщает пресс-служба промоушена.
На счету 31-летнего россиянина 12 побед (одна нокаутом) и три поражения. Результат одного боя не был засчитан. В активе американца 11 побед и ноль поражений. Итог одной схватки не был засчитан.
Боец из России лёгкого веса Ислам Мамедов встретится с Сидни Аутлоу из США.
Турнир пройдёт 11 августа в Южной Дакоте.
Ранее сообщалось, что американка Маккензи Дёрн одержала победу над соотечественницей Анджелой Хилл в главном событии UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе.