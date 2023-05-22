Молдавский и Мамедов вошли в основной кард турнира Bellator в Су-Фолс

Бывший временный чемпион в тяжёлой весовой категории Валентин Молдавский вошёл в основную программу турнира Bellator в Су-Фолс (США).

Двукратный чемпион мира по боевому самбо встретится в реванше с третьим номером рейтинга дивизиона Стивом Моури из США, сообщает пресс-служба промоушена.

На счету 31-летнего россиянина 12 побед (одна нокаутом) и три поражения. Результат одного боя не был засчитан. В активе американца 11 побед и ноль поражений. Итог одной схватки не был засчитан.

Боец из России лёгкого веса Ислам Мамедов встретится с Сидни Аутлоу из США.

Турнир пройдёт 11 августа в Южной Дакоте.

Ранее сообщалось, что американка Маккензи Дёрн одержала победу над соотечественницей Анджелой Хилл в главном событии UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе.