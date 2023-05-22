«Байер» объявил об уходе голкипера Лунёва
Бывший вратарь петербургского «Зенита» покинет немецкий клуб по окончании сезона-2022/23, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.
Лунёв за два года провёл три матча за клуб Бундеслиги, пропустив из-за травм 248 дней. Контракт вратаря с леверкузенской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.
Вратарь играл за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В составе петербургского клуба он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу и один раз — Кубок России.
Ранее агент Лунёва заявил, что вратарь может продолжить карьеру в Турции.