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Сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду на ЧМ-2023 по хоккею

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Сборная Норвегии нанесла поражение команде Канады по буллитам в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду на ЧМ-2023 по хоккею
  • AP
  • © Roman Koksarov

Игра в Риге завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива из Скандинавии.

В составе победителей шайбы забросили Андреас Мартинсен (десятая минута), Сондре Ольден (22-я). Победный послематчевый бросок реализовал Томас Ольсен. У проигравших отличились Милан Лучич (29-я), Лоусон Круз (60-я).

Для норвежцев эта победа стала первой победой над канадцами за 23 года.

Канада досрочно вышла в плей-офф, Норвегия уже не сможет пробиться в кубковую стадию турнира.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная США стала первым четвертьфиналистом ЧМ по хоккею.



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