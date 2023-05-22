Габулов — об ограничениях ФИФА: легионеры, которые хотели уехать, уже сделали это

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказал мнение, что легионеры, которые хотели покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ), уже уехали.

«Несмотря на это, мы уже адаптировались под действующие ограничения. Отечественный футбол живёт и функционирует, а команды продолжают играть. Да, какие-то легионеры уехали, какие-то ещё уедут, но считаю, данным обстоятельством воспользуется минимальное число иностранцев. Все, кто хотел это сделать, уже сделали. А те, кого клубы подписывали позднее, осознанно приняли решение выступать здесь. Молодым россиянам доверяли изначально. Другое дело, что количество квалифицированных исполнителей не такое большое, чтобы поддерживать высокий уровень футбола в стране. Но всё, что ни делается, — к лучшему. Когда наши молодые ребята регулярно получают практику на самом высоком уровне, их мастерство растёт при должном отношении к делу. И дай бог, когда все ограничения снимут, мы получим гораздо больше молодых и мотивированных игроков», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов назвал предсказуемым продление разрешения легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.