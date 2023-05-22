Промес — о победе «Спартака» над ЦСКА: эмоции особенные, потому что на кону стояло всё

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе красно-белых над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.

«Эмоции особенные, потому что на кону стояло всё. Если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место. К тому же домашнее дерби — это всегда отдельная история. Очень рад победе и тому, что мы по-прежнему в гонке за серебро», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее сообщалось, что Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после удаления в дерби.