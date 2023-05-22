Tuttosport: прокуратура просит снять с «Ювентуса» 11 очков в чемпионате Италии

Стало известно, сколько очков хочет снять прокуратура Италии с «Ювентуса» в Серии А.

Как сообщает Tuttosport, прокурор Итальянской федерации футбола (FIGC) Джузеппе Чине запросил у федерального апелляционного суда снять с «Ювентуса» 11 очков.

Прокуратура Итальянской федерации футбола считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.

Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Ди Марией.