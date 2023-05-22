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Тарпищев: Медведев способен сместить Алькараса с первого места в рейтинге ATP

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев способен занять первое место в мировом рейтинге.
Тарпищев: Медведев способен сместить Алькараса с первого места в рейтинге ATP
  • AP

«Никто не ожидал, что Даня так хорошо выступит на грунте, но он молодец, его игра радует. Заработал тысячу очков, вышел на второе место в рейтинге и вполне способен обойти Алькараса. В Риме он выиграл 20-й турнир — это тоже серьёзное достижение. Буду звонить, поздравлять его», — цитирует Тарпищева ТАСС.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP.

Таким образом, Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге. Лидером вновь стал испанец Карлос Алькарас. На третье место опустился серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP.

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