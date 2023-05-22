Непомнящий: Соболев оказался сильнее Карасёва
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«Сильно разочарован, что с таким счётом закончилась игра. Мне кажется, что ЦСКА и «Спартак» примерно были равны, даже с некоторым преимуществом у армейцев, но это моё субъективное мнение. Ситуация поменялась из-за того, что в какой-то момент Соболев оказался сильнее, чем судья», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что назначенный пенальти привёл к поражению армейского клуба в матче с красно-белыми.
Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.
«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.
Ранее Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным.