Спаллетти покинет «Наполи» после чемпионского сезона в Серии А

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о своём уходе из клуба.

«Решение принято. Не передумывать же каждый день. Ситуация назревала давно. Если вы не уверены, что можете отдать всё, что заслуживают эти люди, то правильно подумать. Вы всё обдумываете, делаете вывод и придерживаетесь его», — цитирует тренера Football Italia.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии под руководством Спаллетти. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Спаллетти может покинуть «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба.