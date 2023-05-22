Кудерметова вплотную приблизилась к топ-10 WTA, Рыбакина — четвёртая
- AP
- © Alessandra Tarantino
Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая девятую строчку. Вероника Кудерметова поднялась на 11-е место. Людмила Самсонова — 15-я, Анастасия Потапова — 24-я, Варвара Грачёва — 42-я, Анна Калинская — 53-я.
Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.
Победительница турнира в Риме казахстанка Елена Рыбакина, являющаяся уроженкой Москвы, поднялась на четвёртую позицию.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге АТР.