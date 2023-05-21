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Швейцария обыграла Чехию и одержала шестую подряд победу на ЧМ-2023 по хоккею

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Сборная Швейцарии нанесла поражение команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Игра шестого тура группы B в Риге завершилась со счётом 4:2 в пользу швейцарцев.

В составе победителей шайбы забросили Ромайн Лёффель, (13-я минута), Андрес Амбюль (24-я, 29-я) и Таннер Рихард (56-я). У проигравших отличились Роман Червенка (шестая) и Доминик Кубалик (53-я).

Швейцария победила в шестом матче подряд и с 18 очками лидирует в турнирной таблице группы. Чехия (13) располагается на второй строчке.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

США — Франция — 9:0,

Германия — Венгрия — 7:2,

Словения — Словакия — 0:1.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная США стала первым четвертьфиналистом ЧМ по хоккею.

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