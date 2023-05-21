Карасёв готов объяснить свои решения в матче «Спартак» — ЦСКА

Главный арбитр столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв не исключил, что позже расскажет о своих решениях в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

«Сначала мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет — я готов», — цитирует Карасёва «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что всегда очень тяжело работать на матчах с повышенным интересом.

«Сейчас я говорю, что дерби — это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» — ЦСКА», — заключил бывший арбитр ФИФА.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее сообщалось, что Карасёв покинул стадион «Спартака» через три часа после завершения матча с ЦСКА.