«Реал» обыграл «Олимпиакос» и стал 11-кратным чемпионом Евролиги

Мадридский «Реал» одержал победу в баскетбольной Евролиге сезона-2022/23.

Испанский клуб в финальном матче в Каунасе (Литва) взял верх над греческим «Олимпиакосом» со счётом 79:78.

Основной вклад в победу внесли Серхио Родригес (15 очков) и его партнёр по команде Уолтер Тавареш (13 очков, 10 подборов). У проигравших самым результативным стал Александар Везенков (29).

«Реал» стал победителем Евролиги в 11-й раз в истории.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.