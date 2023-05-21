«Реал» обыграл «Олимпиакос» и стал 11-кратным чемпионом Евролиги
- AFP
Испанский клуб в финальном матче в Каунасе (Литва) взял верх над греческим «Олимпиакосом» со счётом 79:78.
Основной вклад в победу внесли Серхио Родригес (15 очков) и его партнёр по команде Уолтер Тавареш (13 очков, 10 подборов). У проигравших самым результативным стал Александар Везенков (29).
«Реал» стал победителем Евролиги в 11-й раз в истории.
Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.