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«Реал» обыграл «Олимпиакос» и стал 11-кратным чемпионом Евролиги

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Мадридский «Реал» одержал победу в баскетбольной Евролиге сезона-2022/23.
«Реал» обыграл «Олимпиакос» и стал 11-кратным чемпионом Евролиги
  • AFP

Испанский клуб в финальном матче в Каунасе (Литва) взял верх над греческим «Олимпиакосом» со счётом 79:78. 

Основной вклад в победу внесли Серхио Родригес (15 очков) и его партнёр по команде Уолтер Тавареш (13 очков, 10 подборов). У проигравших самым результативным стал Александар Везенков (29).

«Реал» стал победителем Евролиги в 11-й раз в истории.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.

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