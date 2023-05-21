Промес: ЦСКА провёл отличный матч, но «Спартак» был лучше

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе своей команды над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.

«ЦСКА провёл отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч, это дерби. Возможно, когда играли 10 на 10, было больше пространства, но в первую очередь я счастлив, что мы взяли эти три очка», — цитирует Промеса «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

В составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес на 43-й и 90-й (пенальти) минутах. У ЦСКА отличился Хесус Медина (37-я).

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что Промеса назвали лучшим игроком матча 28-го тура «Спартак» — ЦСКА.