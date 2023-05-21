Чесноков: Медведев на грунте стал играть здорово

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение об игре российского теннисиста Даниила Медведева на грунте.

«Медведева сейчас очень сложно обыграть, вчера он давил темпом Циципаса, при любой возможности обострял игру и достаточно комфортно победил. И хотя лучше всего он играет на быстрых кортах, на грунте он тоже стал играть здорово», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.

Ранее Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме.