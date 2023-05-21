Чесноков: Медведев на грунте стал играть здорово
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«Медведева сейчас очень сложно обыграть, вчера он давил темпом Циципаса, при любой возможности обострял игру и достаточно комфортно победил. И хотя лучше всего он играет на быстрых кортах, на грунте он тоже стал играть здорово», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.
В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.
Ранее Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме.