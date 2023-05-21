Медведева: у каждой второй фигуристки и гимнастки расстройство пищевого поведения

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева заявила, что у фигуристок и гимнасток часто встречается расстройство пищевого поведения (РПП).

«У каждой второй фигуристки и гимнастки расстройство пищевого поведения. Это «норма» нашего вида деятельности. Важно то, как спортсмен решает проблему после спорта», — написала Медведева в соцсетях.

Евгения не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу.

Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Медведева подтвердила, что состоит в отношениях.