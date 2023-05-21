В «Барселоне» заявили, что будут счастливы возвращению Месси в команду

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал возможное возвращение в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем счастливы, если Месси вернётся. Всё зависит от его решения, но мы будем счастливы, если увидим его у нас в следующем сезоне», — цитирует Юсте Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Месси за «Пари Сен-Жермен» забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Жоан Лапорта подтвердил, что Лионель Месси может вернуться в «Барселону» летом 2023 года.