В «Барселоне» заявили, что будут счастливы возвращению Месси в команду
- AP
«Красивые истории должны хорошо заканчиваться. Мы все будем счастливы, если Месси вернётся. Всё зависит от его решения, но мы будем счастливы, если увидим его у нас в следующем сезоне», — цитирует Юсте Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Месси за «Пари Сен-Жермен» забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.
Ранее Жоан Лапорта подтвердил, что Лионель Месси может вернуться в «Барселону» летом 2023 года.