Причиной трагедии в Сальвадоре могли стать поддельные билеты

Девять человек погибли в давке на сальвадорском футбольном стадионе «Кускатлан» во время игры команд «Альянса» и ФАС.

По информации Readovka, причиной трагедии могли стать поддельные билеты. Полиция не пускала болельщиков с фальшивыми билетами. Сотрудники органов применили слезоточивый газ, чтобы остановить фанатов, из-за чего началась давка и паника.

Игра была остановлена. Футболисты помогали болельщикам выбраться из толпы. Полиция и прокуратура начали расследование.

Ранее в результате давки у стадиона в Ираке погиб один человек, около 60 пострадали.