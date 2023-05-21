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Причиной трагедии в Сальвадоре могли стать поддельные билеты

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Девять человек погибли в давке на сальвадорском футбольном стадионе «Кускатлан» во время игры команд «Альянса» и ФАС.
Причиной трагедии в Сальвадоре могли стать поддельные билеты
  • AP

По информации Readovka, причиной трагедии могли стать поддельные билеты. Полиция не пускала болельщиков с фальшивыми билетами. Сотрудники органов применили слезоточивый газ, чтобы остановить фанатов, из-за чего началась давка и паника.

Игра была остановлена. Футболисты помогали болельщикам выбраться из толпы. Полиция и прокуратура начали расследование.

Ранее в результате давки у стадиона в Ираке погиб один человек, около 60 пострадали.

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