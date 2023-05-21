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Леонов: перед «Рубином» стоят амбициозные цели в РПЛ

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов дал понять, что перед казанским «Рубином» поставлены самые высокие задачи в чемпионате России по футболу на сезон-2023/24.

«У нас всегда амбициозные цели — если мы где-то играем, стремимся быть в лидерах. Однозначно самые высокие цели. Не то что место в первой восьмёрке, надо стремиться быть как можно выше», — цитирует Леонова ТАСС.

«Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Клуб из столицы Татарстана обыграл в матче 32-го тура Первой лиги на выезде калининградскую «Балтику» (1:0).

Приморская команда накануне обеспечила себе место в РПЛ на сезон-2023/24.

«Рубин» (65 очков) и «Балтика» (64) уже не опустятся ниже второго места в турнирной таблице.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по поводу возвращения казанского «Рубина» в элитный дивизион.







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